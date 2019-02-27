Beşiktaşlı futbolcular: Bizim suçumuz

Siyah-beyazlı oyuncuların 3-3’lük skorun faturasını kendilerine kestikleri ifade edildi.

Büyük üzüntü yaşayan oyunculardan Burak ve Caner’in, “Bu skor bize yakışmadı. Böyle bir derbi 3-0’dan 3-3 oluyorsa bunda bizim de büyük hatamız var. Böylesine maçlar çok az yaşanır. Bir anlık motivasyon eksikliği bize çok pahalıya patladı” yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Dev maçta iki gol atan, bir topu da direkten dönen Burak Yılmaz’ın son dakikalardaki pozisyona çok üzüldüğü de vurgulandı. Tecrübeli golcünün, “O pozisyon gol olsaydı maçtan sonra çok farklı şeyler konuşulacaktı” diye konuştuğu belirtildi.

(Milliyet)