Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 'ın Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maç öncesinde siyah beyazlı takımın golcü ismi Wout Weghorst basın mensuplarının karşısına geçti. Önce Trabzonspor ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hollandalı golcü, daha sonra bu sezon en çok üzüldüğü maçı itiraf etti. Weghorst ayrıca Fenerbahçe maçı sonrasında teknik direktörleri Valerien Ismael ile arasında geçen diyaloğu açıkladı.

İŞTE WOUT WEGHORST'UN AÇIKLAMALAR:

Trabzonspor maçı, çok önemli bir mücadele olacak. Geçen yılın şampiyonuna karşı oynayacağız. Trabzonspor, iyi bir takım. Fenerbahçe maçının son dakikalarında çok iyi bir performans gösterdik. Umuyorum ki bu performansı Trabzonspor maçında da sürdüreceğiz. Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız.

Her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu sene iyi performanslar gösterdik. Bazı maçlarda iyi sonuç alamadık. Ama en önemli mantık bizim bir sistemimiz var. Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz.

Eleştiriler bu oyunun bir parçası. Hoca da eleştirilebilir, biz de. Biz birlik ve beraberlik içerisinde en iyisini vermeliyiz. Bizim bir sistemimiz var. Trabzonspor maçında da en iyi performansımızı göstereceğiz.

"SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bizim bir sistemimiz var. Trabzonspor maçında en iyi halimizi göstereceğiz. Sistemi olan ve hocasıyla beraber her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor maçında galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Ligin başında daha çok fırsat buluyorduk. Son haftalarda ligin başındaki gibi olmuyor. Bunun nedeni de her maçın farklı hikayesi olması. Biz de sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Tabii ki Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi liglerle Süper Lig arasında farklar var. Adapte olmak kolay değil ama burada her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Taraftarların tutkusu ve bağlılığı, özellikle iç sahadaki maçlar beni mutlu ediyor. Burada oynamak için yeterli bir sebep. Ligler arasında tabii ki farklar var. Maç temposu, takım, hakem kaliteleri farklılık gösteriyor. İyi ya da kötü diyemem. Her lig farklıdır.

"O MAÇ SONRASI ÇOK ÜZÜLDÜM"

Puan kaybettiğimiz her maç sonrası üzülüyorum ama bu sezonki İstanbulspor maçı beni çok üzdü. Bazen sahip olduğumuz kaliteyi sahada gösteremiyoruz. Maçları 90 dakika boyunca kontrol edip, aynı performansı göstermeliyiz. Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI YAŞANANLAR

(Fenerbahçe maçı sonrası Valerien Ismael ile ne konuştu) Hayal kırıklığı yaşıyordum. İki kez gole yaklaşmıştım. Hocamız bana maçın her anında fırsat bulacağımı söylemişti. Hayal kırıklığı yaşamıştım ve onu konuştuk. Benden ne istediklerini açık bir şekilde söylüyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Aslında saç stilimi çok değiştirmem. Küçük kızım saçının benimki gibi koyu olmasını istedi, ben de ona 'Hayır, benimki daha sarı olsun.' dedim ve boyadım. Yani o istedi diye yaptım ancak bakınca beğenmedim. Bu yüzden eski stilime dönmek için saçımı kestirdim.



