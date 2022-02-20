Spor Toto Süper Lig ’de 26. hafta mücadelesinde dün akşam Altay’ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibini 1-0’lık skorla devirmeyi başardı. Takımdaki birçok eksik sebebiyle özellikle bek ve hücum hattında yedek isimlerle sahaya çıkan Önder Karaveli’nin öğrencileri, ilk yarıda rakibi karşısında etkili olmakta güçlük yaşadı. Rakibini kendi sahasına hapsetse de bu büyük baskıdan sonuç çıkaramayan Beşiktaş , ilk yarının golsüz sona ermesi sonrasında ikinci yarıda daha agresif bir görüntü sergiledi. Taraftarının da desteğiyle birlikte rakip kaleye akınlarını artıran Kara Kartal, aradığı golü 64’te buldu.

280 gün sonra attı

Korner pozisyonunda rakip kale ceza alanında Rachid Ghezzal’ın köşe gönderinden ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Siyah- Beyazlılar’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, golünü attı. Rakip fileleri havalandırması sonrasında takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşayan 32 yaşındaki stoper, bu sezonki ilk sayısına imza attı. Beşiktaş’ta en son golünü 15 Mayıs 2021’d e Göztepe ’ye atan başarılı futbolcu, tam 280 gün sonra bu sevinci yaşadı. Beşiktaş, Vida’nın gol attığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik alarak kaybetmedi ve nemli bir istatistik yakaladı. Kara Kartal, Altay’ı yenerek ligde 3 maç sonra galip geldi ve puanını 41’e çıkararak üst sıralara tırmanışını sürdürdü.