Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş: Hocamızla çok iyi bir ivme yakaladık

Süper Lig 'in 33. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen siyah beyazlılar, 3 puanı alarak İstanbul'a dönmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Umut Meraş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Meraş'ın sözleri:

Rakibimiz düşme hattının bir tık üstünde. Bugün çok zorlu bir maç olacak. Biz de buraya kazanmaya geldik. Hafta içi çok çalıştık. Yeni hocamız bize bir ivme kattı. Bizim de hedefimiz var, bu doğrultuda kazanmak istiyoruz. Hepimiz çok mutluyuz antrenmanlarda. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Bugün de sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz

Benim de motivasyonum iyi. Takıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hocamızla arada Fransızca da konuşuyoruz. Aramız çok iyi.