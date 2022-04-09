Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz: Benim hayalimdi

Süper Lig 'in 32. haftasında Beşiktaş , sahasında Alanyaspor 'u 4-1 mağlup ederek Avrupa şansını sürdürdü. Siyah beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Maçta bir de asist yapan milli futbolcu "Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi. Oyundan çıktığımda, Türkçesi yettiği kadar bana 'Harika' dedi. İnşallah öyledir Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 41 bin Beşiktaş taraftarının ismimi haykırması benim için bir hayaldi. Ersin'i çok beğeniyorum. Kardeşim sağ olsun. Bir tane gol yedi ama nazar boncuğu." ifadelerini kullandı.