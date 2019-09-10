İtalyan medyası, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın bonservisini 6.5 milyon Euro'ya Torino'dan aldığı Adem Ljajic için Milan'ın devrede olduğu yazıldı.

İddiaya göre Milanlı yetkililer sezon ortasında Beşiktaş'a teklifini yapacak.

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