Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'e İtalya'dan dev kanca! Transfer hamlesi!

İtalyan medyası, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Sırp yıldızı için İtalyan devi Milan, devre arasında Kartal’ın kapısını çalacak. İddiaya göre Milanlı yetkililer sezon ortasında Beşiktaş'a teklifini yapacak.

10 Eylül 2019, Salı 08:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'e İtalya'dan dev kanca! Transfer hamlesi!

İtalyan medyası, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Habere göre, Siyah-Beyazlılar'ın bonservisini 6.5 milyon Euro'ya Torino'dan aldığı Adem Ljajic için Milan'ın devrede olduğu yazıldı.

İddiaya göre Milanlı yetkililer sezon ortasında Beşiktaş'a teklifini yapacak.

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