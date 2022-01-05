Kartal'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig 'den talip çıktı. Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak. Ardından Beşiktaş ve Giresunspor yönetimleri, transferin koşullarını görüşecek. (Sabah)