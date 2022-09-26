Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan: Şu an hayallerimi yaşıyorum

Beşiktaş ’ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplatısında soruları yanıtladı. Sivasspor’dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise planlama yapılmasına karşın gribal enfeksiyon sebebiyle toplantıya katılamadı.

2 aydan uzun bir süredir Beşiktaş’ta olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Emrecan Uzunhan, “Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Hızlı şekilde adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyorum ve bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Forma şansı geldiğinde de elimden geleni yapıp takıma katkı sağlayacağım. Buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. 3’lü savunma artık 4’lüye döndü. 2 stopere döndük. Bence ligimizin en iyi stoperinin arkasında bekliyorum. Sürekli Saiss’in neler yaptığını gözlemliyorum. Canlı izlediğim en iyi stoper kendisi. Bir şans gelirse, eksikliğini hissettirmemek istiyorum. Aynı zamanda öğretmen bir futbolcu. Bir şey sorduğumda, neden böyle yaptığını ve benim neler yapmam gerektiğini söylüyor. Onun arkasında beklemek bir şans benim için” dedi.

“ Alanyaspor maçı tecrübe oldu”

Modern futbolda stoperlerden beklenenin değiştiğini söyleyen Emrecan, “Geçmişte stoperlerden beklenenlerle şu anda beklenenler arasında farklar var. Teknik adam olsam ben de bir sağ ayaklı, bir sol ayaklı stoper tercih ederim. Ben sol ayaklı bir stoperim, bu da ender olan bir şey. Ama sağ tarafta da oynayabileceğimi düşünüyorum. Bulunduğum takımlarda tek sol ayaklı stoper bendim bugüne kadar” cümlelerine yer verdi.

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın talihsizlik olduğunu da belirten genç oyuncu, “Alanyaspor maçında talihsiz bir an yaşandı. Ben doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum ama artık oldu bu. Bir özeleştiri yapmak gerekiyor, Beşiktaş’ta oynuyorsak, profesyonelliğin zirvesinde yaşamamız gerekiyor. Tecrübe edindim ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

“Dışarıda Beşiktaş’ı temsil ediyorum, artık daha dikkatli olmalıyım”

İstanbulspor’un büyük bir camia olduğunu ama Beşiktaş’ın Türkiye için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Emrecan, “İstanbulspor’dan geldim buraya, orası da büyük bir camia. Ama çok çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Buraya layık olmak için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beşiktaş’a transfer olunca ister istemez hayatınız değişiyor. Öncelikle tanınan bir insan oluyorsunuz. Ben de buna göre hayatımı güncelledim. Hareketlerime daha dikkat etmeye çalışıyorum. Artık dışarıda Beşiktaş’ı temsil ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite okuduğu hatırlatılan Emrecan, “Son 1 senedir hiç okula gidemedim. Online sistemde 1 sene okudum ama her gün antrenman ve maçlar oluyor. Dondurmayı düşünüyorum ama onu da bitireceğim” derken, Teknik Direktör Valerien Ismael hakkında da, “Valerien hoca, bizi büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynatmaya çalışıyor. Yüksek şiddetli pres istiyor. Antrenmanlar da çok tempolu geçiyor. Ben ilk hafta her gün 10’da uyumaya başlamıştım. Bu sistemin bazı zorlukları da var, fiziksel olarak üst seviyede olmanız gerekiyor. Ama maç temposunu yakaladıktan sonra bu seviyeye ulaşabiliriz. Bize analizlere göre ekstra antrenman yaptırıyorlar. Ben hocanın metotlarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum” açıklamalarını yaptı.

“Weghorst gibi bir oyuncuyla antrenman yapmak çok önemli”

Avrupa’da genç oyuncuya bakış açısının daha farklı olduğunun altını çizen Emrecan, “Avrupa’nın genç olarak nitelendirdiği ve bizim genç olarak nitelendirdiğimiz oyuncuların yaş skalaları farklı. Buralar büyük sahneler. Avrupa’nın baya bir gerisindeyiz ama zamanla farkın kapanacağını düşünüyorum. Buralarda oynayıp da A Milli Takım hayali kurmayan oyuncu yoktur. Tayyip’le ikimiz Beşiktaş’a faydalı olduğumuzda milli takım kapıları da bize açılacaktır. Umarım nasip olur” dedi.

Bütün konsantrasyonunun şampiyonluk üzerine olduğunu söyleyen Emrecan, "Sezonun ilerleyen kısmındayız. Bütün konsantrasyonumuz Beşiktaş ve şampiyonluk adına. Tabii ki hayalimiz var. Hayallerimizden birini yaşıyoruz. Beşiktaş’tayız. Umarım şampiyonluklar yaşarız, çok sayıda maç oynarız ve kulübün menfaatleri doğrultusunda Avrupa’ya gideriz” değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcu son olarak Beşiktaş’ın, Türkiye’nin en iyi hücum hattına sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ligin en iyi hücum hattına sahibiz. Weghorst gibi bir oyuncuyla oynamak size çok şey katıyor. Bir yerden durdursanız, başka yerden şans buluyor. Enerjisinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu. Ligin en iyi ön hattına karşı, antrenmanlarda iyi performans gösterirsem, ligdeki her oyuncuya karşı iyi performans sergilerim.”

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın / İSTANBUL (İHA)