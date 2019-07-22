Beşiktaşlı eski futbolcular Hatay’da taraftarla buluştu

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA)-



23 Temmuz Hatay’ın Anavatan’a katılışının 80’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın finalinde gösteri maçı yapmak üzere Hatay’a gelen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski futbolcuları Beşiktaş taraftarları ile bir araya geldi.

Merkez Antakya ilçesinde yer alan Kartal Yuvası’nı ziyaret eden futbolcular burada taraftarların formalarını imzaladı. Futbolcuları görmek üzere Kartal Yuvası’na gelen vatandaşlar da zaman zaman tezahürat yaptı. Gerçekleşen etkinliğe Beşiktaş’ın eski futbolcularından Recep Çetin, Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Samet Aybaba, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ, Aydın Karaman ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı vatandaş katıldı.

Gerçekleşen etkinlik ile ilgili konuşan Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, “Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvasına katılmak üzere Beşiktaşlı bir çok eski futbolcu bugün Hatay’a geldi. Bu kapsamda bugün akşam il protokolü ile bir gösteri maçı yapacaklar hepsine biz teşekkür ediyoruz” dedi.

Beşiktaşlı eski futbolcular bugün akşam saat 19:00’da Erhan Aksay Futbol Turnuvası final maçı öncesinde Hatay il protokolü ile bir dostluk maçı gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kartal Yuvası’nın girişinden genel görüntü

-Taraftarlar ile buluşan futbolculardan genel görüntüler

-Futbolcuların taraftarlar ile fotoğraf çekimi

-Futbolcuların forma imzalamaları

-Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları

-Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız'ın açıklamaları

-Futbolcular ile taraftarın toplu fotoğraf çekimi



(FOTOĞRAFLI)