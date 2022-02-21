Beşiktaş 'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu.

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice, mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıklarda anlaşma sağlanması halinde Ersin Destanoğlu önümüzdeki sezon Nice'in yolunu tutacak. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. (Takvim)