Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde Beşiktaş'ın Şilili savunmacısı Enzo Roco, evde geçirdiği dönemde Instagram üzerinden yaptığı yayınla taraftarların sorularını cevapladı.

Sorulara birçok çarpıcı yanıt veren Roco, Universidad Catolica tarihinin en iyi oyuncusu sorusuna da mütevazi olamayacağını belirterek kendisinin olduğuna yönelik bir cevap verdi.

Enzo Roco, altyapısından yetiştiği Şili ekibinin tarihindeki en önemli oyunculardan biri. 2011-14 yılları arasında A takımda mücadele ettiği Catolica'da 2011'de Şili Kupası'nı kazanan kadronun önemli isimlerindendi.

Peki diğerleri arasında gerçekten de en iyisi mi?

İşte Universidad Catolica formasıyla öne çıkan diğer isimler:

Gary Medel

Altyapısından yetiştiği Universidad Catolica'nın A takımında 2006-09 yılları arasında forma giydi.

Catolica formasıyla 2008'de hem Yılın Şilili Futbolcusu hem de Universidad Catolica'da Yılın Oyuncusu seçildi. Aynı yıl, Copa Libertadores'in de en iyi 11'inde yer aldı.

Sonraki kariyerinde ise Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter, Beşiktaş ve Bologna formaları giyerken Şili Milli Takımı formasını da 126 kez terletti.

Sebastian Rozental

Altyapısından yetiştiği Catolica'da 1992-96 yılları arasında forma giydi. 75 maçta 39 gole imza atarak 4 milyon Pound karşılığında İskoç ekibi Rangers'a transfer oldu. Rangers'ın ilk Güney Amerikalı oyuncusu olmasının yanı sıra Şili futbol tarihinde en pahalıya satılan oyuncu oldu.

1999'da kiralık döndüğü Catolica formasıyla 27 maçta 22 gole imza attı.

Yine Şili ekibinin formasıyla 1993'te Interamericana, 1995'te Şili Kupası zaferleri yaşarken 1996'da da Yılın Şilili Futbolcusu olmayı başardı.

Guillermo Maripan

Catolica formasıyla 2015-16'da Clausura, 2016-17'de Apertura şampiyonlukları yaşadı. 2016'da Şili Süper Kupası'nı kazanan takımın parçasıydı.

2017'nin yaz transfer döneminde 2.13 milyon Euro'ya Alaves'e transfer oldu. 2019'da ise Alaves'ten 18 milyon Euro bedelle Monaco'nun yolunu tuttu.

Mauricio Isla

Universidad Catolica altyapısında forvet olarak yetişti. Sonra sağ bekte yaşanan eksiklik nedeniyle pozisyonu değişti ama A takımda resmi olarak forma giyemedi.

2007 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansıyla İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu.

Kariyerinin geri kalanında ise Juventus, QPR, Marsilya, Cagliari ve Fenerbahçe formaları giydi.

Juventus'la iki Serie A şampiyonluğu yaşarken 115 kez giydiği Şili A Milli Takım formasıyla da iki Copa America zaferi tattı.

Lucas Pratto

Gary Medel'in Boca Juniors'a gidişinde anlaşmanın bir parçası olarak sadece 1 yıl kiralık Universidad Catolica forması giydi.

35 maçta 10 gol atarak takımın 2010'daki şampiyonluğunun başrolünde yer aldı ve 2011'de Şili'de Yılın Yabancı Futbolcusu seçildi.

Cristopher Toselli

2001-2008 yılları arasında altyapısında forma giydiği Universidad Catolica'da 2007'den beri A takımda oynuyor.

Toplam 228 maç ile kulüp tarihinin en çok forma giyen ismi konumunda. 4 lig şampiyonluğu, 1 kupa, 2 de süper kupa zaferi yaşadı.

2013'te Yılın Şilili oyuncusu olmayı başardı.

Nicolas Castillo

Altyapısından yetiştiği kulüpte 2011 yılında A takıma yükseldi. 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Manchester United'ın listesine girdi. 2014'te ise Club Brugge'e transfer oldu.

Tekrar kiralık olarak 2016'da döndüğü takım formasıyla 23 maçta 24 gol attı ve iki dönemin toplamında da kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda.

1 Clausura, 1 Apertura, 1 kupa ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Benfica forması da giyen oyuncu, Türk kulüplerinin transfer gündemine gelmişti.

Mark Gonzalez

Altyapısından yetiştiği Catolica'dan Albacete'ye sonrasında ise Liverpool'a transfer oldu.

2009-14 yılları arasında CSKA Moskova forması giydi ve Rusya'nın en iyi 33 oyuncusu arasında kendine yer buldu.

2014-15'te döndüğü Catolica ile 41 maçta 14 gole imza attı.

Diego Buonanotte

Arjantin futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilirken şanssız kariyerinin son döneminde Catolica'ya transfer oldu.

Hala formasını giydiği takımda 87 maçta 24 gole imza attı ve 1 Clausura şampiyonluğu yaşadı.