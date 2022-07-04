Beşiktaşlı Emirhan İlkhan dünya yıldızlarının izinden gidiyor!

Tarihler 5 Ocak 2022’yi gösterirken, Beşiktaş ’ın Katar’da Antalyaspor ile oynadığı TFF Süper Kupa maçında sadece 11 dakika forma giymesine rağmen, sahadaki duruşu, özgüveni ve yetenekleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Emirhan İlkhan, gelecek sezona dünya yıldızları ile aynı şekilde hazırlanıyor. 17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törende kulübüyle olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, imzanın ardından neredeyse hiç tatil yapmadan antrenmanlara başladı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM BİTTİ, BELGRAD’A UÇTU

Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldığı için Beşiktaş Kulübü’nün özel izin verdiği Emirhan İlkhan, tatil yapmak yerine soluğu Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da aldı. Bu yaz Tottenham’a transfer olan İvan Perisic, Juventuslu Dusan Vlahovic ve Real Madridli Luka Modric gibi çok sayıda ünlü futbolcunun beraber çalıştığı kişisel performans antrenörü Andrej Milutinovic’in yanına giden Emirhan, burada bireysel çalışmalar yapıyor. Milutinovic’in bir dediğini iki etmeyen Emirhan’ın, beraber idman yaptığı Vlahovic’le çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

15 YAŞINDAN BERİ ATLETİZM EĞİTİMİ DE ALIYOR

Gelecekte uluslararası bir yıldız olmayı kafasına koyan Emirhan İlkhan’ın, kişisel antrenörünün yanı sıra uyku koçu da bulunuyor. Genç oyuncu, Cristiano Ronaldo’nun da uyku koçluğunu yapan Nick Littlehales’in tavsiyeleri doğrultusunda yaşıyor. Emirhan’ın yer aldığı bir haberini sosyal medyada hesabından paylaşan dünyaca ünlü antrenör, “Henüz olmasa da yapım aşamasında olan bir süper yıldız” ifadeleriyle 18 yaşındaki futbolcuya duyduğu güveni aktardı. Emirhan ayrıca, koşularını iyileştirebilmek için 15 yaşından beri atletizm eğitimleri de alıyor. (Hürriyet)