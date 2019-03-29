Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür gibi önemli futbolcuların temsilcisi olan Necdet Ergezen önemli açıklamalar yaptı.

DORUKHAN YENİ DÖNEMİN FUTBOLCUSU

Ergezen, "Dorukhan büyük takımda oynamanın verdiği ağırlık ve sorumluluğu şu ana kadar yerine getirdi. Fakat uçsuz bucaksız bir yol. Futbolda asla "ben oldum" diyemezsiniz. Dorukhan da zaten hiçbir zaman tatmin olmayan ve hep daha iyi olmaya arzu eden bir oyuncu. En son Göztepe maçında orta sahada başladı, stopere geçti, sağ bekte bitirdi. Günümüz futbolunda da bunu arıyorlar. Teknik direktörler bu tür oyuncuları ön plana çıkıyor" dedi.

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Necdet Ergezen, "Dorukhan için benimle temasa geçen onlarca kulüp var. Fakat bunun resmî bir transfer görüşmesine dönüşmesi için çok daha farklı adımlara ihtiyaç var. İtalya, İspanya ve İngiltere'de pek çok takımın dikkâtini çeken bir oyuncu. Genoa, Dorukhan'a talip oldu. İlgilendiklerini bana söylediler. Önerdikleri rakamı Beşiktaş'a ilettim. Beşiktaş da o rakamlara olmayacağını söyledi. Ben de kendilerine bu cevabı ilettim. İspanya'dan da birinci sınıfa koyabileceğimiz kulüpler Dorukhan'la ilgileniyor. Atletico Madrid direkt beni aramadı; fakat başka menajerler vasıtasıyla benimle iletişime geçti" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir için de açıklama yapan Ergezen, "Abdülkadir Ömür'le ilgili spekülasyonların tamamen yalan olduğunu söylemeliyim. Zaten onu tanıyan herkes bunların doğru olmadığı biliyor. Ocak ayında söylediğim gibi Abdülkadir'e ilgi var. Her gün arıyorlar. Bizim için öncelik Trabzonspor'dur. Kulübün ne istediği çok önemli. İspanya, İtalya ve İngiltere'den takımlar Abdülkadir'le ilgileniyor. Şartlar oluşursa, yaz döneminde Abdülkadir'in transferi bu ülkelerden bir tanesine gerçekleşir" dedi.

BURAK YILMAZ SAHADA KONUŞUYOR

Necdet Ergezen, "Burak Yılmaz, saha dışındaki yorumlara tamamen kulaklarını kapattı. Sahada konuşmayı tercin etti. Gördüğümüz gibi cevaplarını sahada veriyor" ifadelerini kullandı.



