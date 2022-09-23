Dele Alli, transfer döneminde Beşiktaş 'ın en büyük bombalarından biri oldu. İngiliz süper yıldız, Sivasspor karşısında 78, Ankaragücü maçında ise 66 dakika süre aldı. Alli, ilk gol sevincini Başkent ekibine karşı yaşadı. Ancak sonrasında sakatlandı ve Başakşehir ile İstanbulspor karşılaşmalarını kaçırdı. Milli ara, 26 yaşındaki oyuncu için adeta ilaç oldu. Alli, sakatlığını atlattı. Arkadaşları izin yaparken, Fenerbahçe derbisi için özel antrenmanlarla hazırlanmaya başladı. Yıldız futbolcu, bu çalışmalarının faydasını kısa sürede gördü. Takımla katıldığı antrenmanlarda dev mücadeleye hazır olduğunu hocasına gösterdi.

İlgili Haberler Beşiktaş'ta Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor





Ismael çok güveniyor

Valerien Ismael, öğrencisinin şu ana kadar gösterdiği performanstan fazlasıyla memnun. Fransız teknik adam, derbi için yaptığı planlarda Dele Alli'ye de önemli bir rol vermeyi planlıyor. Büyük maçların özel oyuncularla kazanılacağını düşünen Ismael, bu konuda öğrencisine fazlasıyla güveniyor. Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor karşısında hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşamıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Alli'nin yaratıcılığı sayesinde Fenerbahçe derbisinde bu sorunu aşacaklarına inanıyor.

Derbileri seviyor

Dele Alli, Tottenham döneminde Londra Derbileri'nde birçok kez yıldızlaştı. İngiliz yıldız, ezeli rakip Arsenal'a karşı çıktığı 11 maçta 2 gol atıp, 2 asist yaptı. Alli, bir diğer Londra ekibi Chelsea'ye karşı ise Tottenham formasıyla 10 mücadelede rakip oldu, 6 kez fileleri sarsıp, 2 golün ise hazırlayıcısı oldu.



