Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayıp 67’de oyuna dahil olan Cenk Tosun, 70’te oyuna dengeyi getiren golü kaydetmişti. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ilk golünü atan tecrübeli forvet, karşılaşmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Cenk, “Trabzonspor karşılaşmasında tüm arkadaşlarım istenilen her şeyi yaptılar. Rakibimiz de geçen yılın şampiyonu, güçlü kadroları var. Beşiktaş olarak sezon başından bu yana futbolumuzla ve tekniğimizle alkışlandık. Trabzonspor karşılaşmasında 67’nci dakikada oyuna girerek katkı sağladım. Attığım golde Weghorst’un büyük payı var. Takım halinde ikinci yarıda çok iyi baskı kurduk, galibiyeti kaçırdık. Şanssızlıklar olur. Bireysel hatalar olur ama hiç bir zaman kaybetmeyiz. İyi günler bizi bekliyor” yorumunu yaptı.







