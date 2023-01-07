Süper Lig 'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 devirmeyi başardı.

Mücadelenin gol perdesini açan ve Süper Lig'deki 5. golünü kaydeden milli oyuncu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





Çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Maça iyi başladık. 15 dakika rakibe top vermedik. Sonra saçmasapan pozisyonlar verdik. Devreden önce 2'yi bulmamız iyi oldu. İkinci devre daha iyi olabilirdik. Çok pozisyon verdik ve gol yedik. Sonra defansa çekildik. Her zaman iyi oynayacaksın diye bir şey yok. 3 puan önemliydi. Her 3-4 günde bir maç oynayacağız. Önemli haftalara giriyoruz. Bu maçları hatasız kapatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışının içindeyiz" yorumunu yaptı.



