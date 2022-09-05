Süper Lig 'in 5. haftasında Beşiktaş , MKE Ankaragücü'nü zorlu maçta 3-2 devirdi. Ancak karşılaşmadan çok, son düdüğün ardından yaşanan olaylar maça damga vurdu. Sarı-Lacivertli bir taraftar sahaya atlayıp, Siyah-Beyazlı oyunculardan Cenk Tosun ile Salih Uçan'a saldırdı.

'Yaşanmaması gereken olay'

Karşılaşma sonrasında taraftarın müdahalesine maruz kalan Cenk Tosun da o anları anlattı. Milli golcü, "Maçı kazanırsın, kaybedersin hiç önemli değil. Biz bugün çok önemli bir 3 puan aldık ama yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Josef'in kartını hiç anlamadım. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize kadar gelip uçan tekmeyle müdahale edebiliyor?" dedi.





'Bize vursunlar, biz bekleyelim mi?'

Josef'in kırmızı kartına da sitem eden Cenk Tosun, "Nasıl olacak bu işler? Bize vursunlar biz öyle bekleyelim öyle mi? Biz kendimizi korumayacak mıyız? Koruyunca kırmızı kart. Josef bugün saçma sapan bir kart gördü. En iyi oyuncularımızdan biri şimdi böyle bir taraftar yüzünden 3-4 maç bizimle olamayacak" ifadelerini kullandı.



