Beşiktaş , Süper Lig 'in 2. haftasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 31. dakikaya Georges Kevin N'Koudou, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 3-0 önde giren Siyah-Beyazlılar, 37'de Emrecan Uzunhan'ın atılmasının ardından kabusu yaşadı. Kara Kartal sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki ön liberosu Berkay Vardar da ilk kez A takımla maça çıktı, karşılaşmaya 11'de başladı. 82 dakika sahada kalan genç oyuncu mücadelenin ardından, "İyi başladık. 3-0 öne geçtik. Sonrasında talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördük. Skoru tutmaya çalıştık, elimizden geldiğince tuttuk. Olmayınca olmuyor. Skora yansıdığı kadar kırmızı kart bize etki etti. 3-0 öndeyken 3-3 bitti maç" ifadelerini kullandı.