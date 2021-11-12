Belçikalı futbolcu formda geldiği Beşiktaş 'ta istekli oyunu ve oynadığı ilk 4 maçta attığı 3 golle lige hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında forma giydiği 5 maçta sadece penaltıdan 1 kez fileleri bulan 28 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçıyla birlikte ligde de son karşılaşmada Trabzonspor 'a karşı forma giyememişti. Deneyimli oyuncu yaşadığı düşüşle ilgili olarak yönetimle yaptığı toplantıda İngiltere Premier Lig sonrası yeni sisteme uyum konusunda sorun yaşadığını itiraf etti.

'Aradan sonra...'

Futbolcu ile yapılan özel görüşmede Batshuayi'nin, "Karakter olarak duygusal yapım var. Yeni sistem, farklı lig ve ortama tam olarak adepte olamadım. Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Çok şey yapmak istiyorum olmayınca da gerçek kapasitemi yansıtamıyorum. Aradan sonra her maç üstüne koyarak devam edeceğim" ifadeleriyle içinde bulunduğu durumu yönetime özetlediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım