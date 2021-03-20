Beşiktaş'lı Atiba ve Larin Kanada Milli Takımı'na davet edildi
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 2 yıl aranın ardından yeniden Kanada Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Öte yandan siyah beyazlıların Kanadalı golcü futbolcusu Cyle Larin de kadroda yer aldı.
Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi. 38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.
Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak.