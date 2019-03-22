Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, ülkesinin Fransa Guyanası ile oynayacağı CONCACAF Uluslar Ligi eleme maçın öncesinde geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Kanada'da yayın yapan Sportsnet adlı televizyon kanalına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, bu yaz düzenlenecek Gold Cup sonrası futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Evet, kafamda böyle bir şey var. Ancak daha önce de söylediğim gibi şu an sadece futboldan keyif almaya ve meseleye gün gün bakmaya çalışıyorum. Burada bazı ağrılarım oldu ama şu anda kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki yaz ne olacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Umarım Gold Cup'a katılabilir ve şampiyon olabiliriz. Biliyorsunuz, bunu yapabilecek güçteyiz. Elbette futbola böyle veda etmek harika olur ama önümüzde hâlâ zaman var. Bu konu üzerinde biraz daha düşüneceğim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler