Beşiktaş'ın 36 yaşındaki yıldız ismi Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'nın CONCACAF Uluslar Ligi elemelerinde Fransız Guyanası ile oynayacağı karşılaşma için milli takım kampında bulunuyor. Siyah Beyazlılar'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan tecrübeli futbolcuyla ilgili milli takımdan arkadaşı olan Jonathan Osorio ve hocası John Herdman'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"Kanada tarihinin en iyisi"

Toronto FC'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Atiba'ya övgüler yağdırırken "Onun için Kanada tarihinin en iyi oyuncusu diyebilirim. Kulüp kariyeri ve milli takımdaki başarılarıyla bunu hak ediyor. Onunla kısa süreli de olsa oynama şansı yakalamak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Atiba'nın hem tecrübeli hem de çok iyi bir insan olduğunu sözlerine ekleyen Osario, "Böylesine örnek bir isme sahip olmak harika. Kariyerinin son döneminde onunla birlikte oynayabilen genç futbolcular çok şanslı. Şu an gördüğü saygının daha fazlasını hak ediyor." şeklinde konuştu.

"Atiba bir kültür yaratıyor"

Kanada Milli Takımı'nın teknik direktörü John Herdman ise Atiba'yla ilgili olarak "O konuştuğunda insanlara kendisini dinletiyor. Tavırlarında sakin bir pozitiflik var. Gülen gözleriyle soyunma odasını aydınlatabiliyor. Bu takım için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği çok açık. Takımınızdaki genç futbolcular için böylesi karakterlere ihtiyaç duyarsınız." yorumlarını yaptı.

Kara Kartal'ın yıldız isminin açık görüşlü olduğu için herkesle iyi anlaştığının altını çizen Herdman, sözlerini "Atiba bana göre şu an bir kültür ve kurum yaratıyor. Gençlerin ortaya çıkmasını ve kendileri olmasını sağlıyor. Sorumluluğunun farkında ve geçtiğimiz hafta en çok hoşuma giden de daha fazla sorumluluk alması." cümleleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler