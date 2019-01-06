Beşiktaşlı Adriano'yla ilgili flaş transfer gelişmesi!

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano Correia'nın uzun bir süredir Siyah Beyazlı takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 34 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak Brezilya'dan flaş bir haber geldi.

06 Ocak 2019, Pazar 16:29
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Beşiktaşlı Adriano'yla ilgili flaş transfer gelişmesi!

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano Correia'nın uzun bir süredir Siyah Beyazlı takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun adı, ülkesinin takımlarından Flamengo'yla birlikte anılıyordu.

Konuyla ilgili olarak Brezilya'da yayım yapan Coluna do Flamengo adlı internet sitesinin muhabirlerinden Vene Casagrande, resmi Twitter hesabından flaş bir haber paylaştı.

Casagrande, Adriano'nun Flamengo'ya önerildiğini ancak kulüp yönetiminin oyuncunun yaşı dolayısıyla transfere sıcak bakmadığını ve görüşmelerin sona erdiğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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