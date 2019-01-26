Bir süredir Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshedeceği konuşulan ve kontratı bu sezonun sonunda bitecek olan Adriano'yu ülkesinin takımlarından Santos transfer istiyordu.

Brezilya kulübünün başkanlığını yürüten Jose Carlos Peres, Gazeta Esportiva'ya konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Transferin zor göründüğünü söyleyen Peres şunları kaydetti:

"Adriano için ortada zorlu bir görüşme yok. Transferde iki taraf vardır ve herkes kendi çıkarlarını korur. Adriano'da da durum farklı değil. İşin bürokrasisi, ekonomisi ve rekabet kısmı var."

34 yaşındaki tecrübeki sol bek, bu sezon Siyah Beyazlı formayla 19 maçta boy gösterirken gol ya da asist kaydedemedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler