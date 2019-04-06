Beşiktaşlı Adriano: 'Yeni kontrat için yönetimle görüşüyorum'

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, İspanya'da katıldığı bir radyo programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cadena SER adlı radyo kanalında yayınlanan El Larguero programına konuk olan 34 yaşındaki futbolcu İspanya'daki günleri, vatandaşı Neymar'ın durumu ve geleceği hakkında konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz"

İspanya'da çok güzel tecrübeler edindiğini söyleyen yıldız isim, "La Liga'dan ayrıldıktan sonra gelişmekte olan bir ligde kendimi denedim. Beşiktaş'taki ilk yılımda şampiyonluk yaşadım. Şu anda da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ligi ikinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Barcelona, kariyerimin dönüm noktası"

Sevilla'da önemli başarılar elde ettiğini söyleyen sambacı, Barcelona'ya transferinin kariyerindeki en önemli anlardan biri olduğunu söylerken "Kazandığım kupalar, en iyi oyuncularla birlikte oynamak ve onlardan bir şeyler öğrenmek harikaydı." şeklinde konuştu.

Adriano, Barcelona ve Sevilla'nın gelecekte La Liga şampiyonluğu için yarışması durumunda Sevilla'yı destekleyeceğini belirtirken "En iyi olan kazansın isterim ama Barça şimdiye dek La Liga'da pek çok zafer yaşadı. Nitekim bu sene de bunlara bir yenisi daha eklenecek. O nedenle böyle bir durumda Sevilla'nın mutlu sona ulaşmasını isterim." dedi.

"Beşiktaş ile görüşüyoruz"

Vatandaşı Neymar'ın şu anda iyileşmekte olduğunu kaydeden Siyah Beyazlı futbolcu, "Kendisi henüz genç ve onun için en iyi karar neyse olnu aldığını düşünüyorum. Ancak Paris Saint Germain'e gitmesi bence yazık oldu. Yine de ona hem kariyerinde hem de aile yaşamında başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu, geleceğiyle ilgili olaraksa "İspanya'ya dönmeyi isterim. Barça'dayken Monchi ile görüşmüştük ama o dönemde transfer gerçekleşmemişti. Şu anda kendimi iyi hissediyorum ve ileride n'olacağını hep birlikte göreceğiz. Kulübümde kontrat yenilemek için görüşme hâlindeyim. An itibarı ile İspanya'dan bir teklif yok." açıklamalarını yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler