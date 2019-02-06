Beşiktaşlı Adriano hakkında bir transfer iddiası daha!

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun Siyah Beyazlı takımdan ayrılarak ülkesi Brezilya'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

34 yaşındaki sol bek de son röportajında kendisine Santos, Gremio, Corinthians ve Flamengo gibi takımların talip olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili olarak Brezilya basınından yeni bir iddia daha geldi. ESPN Brezilya'dan Jorge Nicola, Corinthians kulübünün Guilherme Arana'yı transfer edememesi hâlinde Adriano'ya yöneleceğini söyledi.

2017 yazında Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Adriano, bu sezon Kara Kartal'la 20 maçta boy gösterdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler