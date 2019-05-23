Beşiktaş'ın sezon başında Serie A ekibi Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Adem Ljajic'in satın alma opsiyonundaki zorunluluğun kalktığı öğrenildi. İtalyan kulübüne yakınlığıyla bilinen Toro News adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın ligi ilk 2 sırada bitirememesi nedeniyle yıldız ismin bonservisini ödemeye artık mecbur olmadığını duyurdu.

Kara Kartal'ın 27 yaşındaki 10 numaranın bonservisini istediği takdirde alabileceğinin belirtildiği haberde başkan Fikret Orman'ın da oyuncuyu takımda tutmak istediği hatırlatıldı. Orman, yıldız ismin geleceğiyle ile ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında Ljajic var." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler