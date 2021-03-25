Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip çıktı.

Ekonomik nedenlerden dolayı gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden hazırlıklara başlayan West Ham United, bonservisi sezon sonu bitecek futbolculara yöneldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ı listesinde bulunyor.

Moyes Aboubakar'ı istiyor

West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes, Ocak ayı transfer döneminde yaptığı açıklamada Kamerunlu golcüyü kadrosunda görmek istediğini ifade etmişti.

28 maçta 16 gol attı

Sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta attığı 15 golle siyah beyazlıların lider olmasında büyük rol oynadı. Kamerunlu forvet'in kupada ise 3 maçta 1 gol attı.