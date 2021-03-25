Beşiktaşlı Aboubakar, West Ham'ın gündeminde
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı bir kez daha gündemine aldı. İngiliz ekibi golcü futbolcuyla devre arası transfer döneminde de ilgilenmişti. Sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Süper Lig'de oynadığı 25 maçta attığı 15 golle siyah beyazlıların lider olmasında büyük rol oynadı.
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip çıktı.
Ekonomik nedenlerden dolayı gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden hazırlıklara başlayan West Ham United, bonservisi sezon sonu bitecek futbolculara yöneldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Londra ekibi, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'ı listesinde bulunyor.
Moyes Aboubakar'ı istiyor
West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes, Ocak ayı transfer döneminde yaptığı açıklamada Kamerunlu golcüyü kadrosunda görmek istediğini ifade etmişti.
28 maçta 16 gol attı
Sezon başında Porto’dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Aboubakar, Süper Lig 'de oynadığı 25 maçta attığı 15 golle siyah beyazlıların lider olmasında büyük rol oynadı. Kamerunlu forvet'in kupada ise 3 maçta 1 gol attı.