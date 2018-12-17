Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe'ye transfer teklifi!

Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe için Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. Pepe, sözleşmesini resmi olarak feshetmesinin ardından birçok kulüple görüşecek.

17 Aralık 2018, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe'ye transfer teklifi!

Beşiktaş'la karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshedecek olan Pepe, devre arasında yeni bir maceraya atılmanın hesaplarını yapıyor. Portekizli savunmacıyla ilgili olarak ilk teklif Porto'dan gelirken, birçok Çin kulübü de yıldız savunmacıyı kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Ancak Pepe'nin, sözleşme fesih şartlarını kulüple görüşmeye başlamasının ardından, bu futbolcuya yeni bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Wolverhampton, Pepe'yi devre arasında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 

Bozhan Memiş (İHA)

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