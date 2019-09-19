Hamburg ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından uzun bir süre boyunca kendisine kulüp arayan Alman futbolcu Lewis Holtby, yaz transfer döneminde Beşiktaş'la görüşmek üzere İstanbul'a gelmiş ancak Siyah Beyazlılar ile anlaşma sağlayamamıştı. 29 yaşındaki 10 numaranın yeni takımı ise bugün belli oldu.

Championship Ligi ekiplerinden Blackburn Rovers, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada bonservisi elinde olan ve bugün doğum gününü kutlayan ofansif orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Holtby, İngiltere'de daha önce Tottenham Hotspur ve Fulham'da da forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler