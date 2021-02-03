Beşiktaş yönetimi ilk etapta oyuncunun maaşının tamamını ve kiralama bedeli ödeyemeyeceğini Everton'a iletti. Cenk de bunun üzerine Everton yetkililerinden siyah-beyazlı kulübe dönmek istediğini ve bu sebeple kendisine kolaylık sağlanmasını rica etti. İngiliz kulübü bunun üzerine kiralama bedelinden vazgeçse de 1 milyon 250 bin Euro'luk ücretinin ödenmesini şart koştu. Ancak Beşiktaş bu rakamı da ödeyemeyeceğini belirtince, Cenk devreye girdi ve maaşından 250 bin Euro feragat ederek Beşiktaş'a döndü. Çebi de çok sevdiği futbolcunun bu tutumu sonrası "Şampiyonluk halinde bu aradaki parayı sana ödeme sözü veriyorum" dedi.

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Cenk Tosun bu sezon Everton'da 5'i lig, ikisi kupa olmak üzere toplam 7 maça çıktı ve 164 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu tek golünü FA Cup'ta Rotherham'a attı. (Sabah)



