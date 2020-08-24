TFF 1. Lig’in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım, ismi Beşiktaş ile anılan CSKA Sofya’nın sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi’yi renklerine bağladı. Serbest kalma bedelinin 1 milyon Euro olduğu bildirilen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

5 kez Gana A Milli Takım forması giyen Edwin Gyasi’nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

AZ Alkmaar altyapısında yetişen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bugüne kadar Gana Milli Takımı formasını da 5 kez sırtına geçirdi. 1.85 boyundaki Gyasi geçmişte Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda ve Dallas formaları da giydi.







