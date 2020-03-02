Beşiktaş’ın gençleri kayıpsız geçti

Siyah-Beyazlılar’ın U-15 Akademi Takımı, ligin 22. haftasında Halkalı Etap Stadı’nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 4-2 yendi. Kara Kartal’ın U-14 takımı ise İstanbulspor engelini farklı geçti... Dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan mücadelede Genç Kartallar, rakibini 3-0’lık skorla devirdi. U-16 Ligi’nde de Beşiktaş, İstanbulspor’u 3-0’lık skorla geçti. Kara Kartal’ın gençleri, gol sevinçlerini asker selamı vererek yaptı.