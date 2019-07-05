Mevcut borçların yapılandırılması konusunda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile sözleşme imzalamak üzere olan ve bu nedenle transferde resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, kasasına 250 milyon lira nakit koyacak olmasına rağmen ekonomik sıkıntılarını tamamen aşamıyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nden gelecek nakit parayı birikmiş futbolcu ve personel alacakları ile diğer borçlara harcayacak olan yönetim, anlaşmanın bu haliyle sadece nefes alma fırsatı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni lisans yapılanması nedeniyle birçok geliri erken alma şansını yitirecek olan Beşiktaş Yönetimi son olarak Türkiye Bankalar Birliği’nden bir kısım borçların da üstlenilmesini istedi.

Finansal sıkıntıları aşabilmek için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılar, bu borçların da yapılandırmaya dahil edilmesi halinde geri ödeme konusunda Türkiye Bankalar Birliği’ne 5 yılın üstünde birkaç sene daha ödeme yapmayı teklif etti. Yönetimden şahsi kefalet isteyen TBB, bu konu üzerinde biraz daha araştırma yapmayı kararlaştırdı. Gelecek olan 250 milyon lira ile kısa vadede kulüp lisansı ve transfer gibi sorunları çözecek olan Beşiktaş Yönetimi, sezonun ikinci yarısında sıkıntı yaşamamak için, şimdiden TBB ile anlaşarak işini garantiye almaya çalışıyor.

Beşiktaş’ın borcu 2,5 milyar liraya dayandı. Siyah-beyazlı kulübün 11 Mayıs’ta gerçekleşen olağan mali genel kurul toplantısında, toplam borcun 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Skorer