Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde dün akşam Sivasspor’a konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibini 3-2’lik skorla devirmeyi başardı. Zorlu karşılaşmada Kara Kartal’ı galibiyete taşıyan sayılar; Michy Batshuayi (2) ve Rachid Ghezzal’den geldi. Ligdeki 3 maçlık beraberlik serisini, geçen hafta 1-0’lık Altay zaferiyle bitiren Önder Karaveli’nin öğrencileri, dün akşam da Yiğido engelini farklı skorla aşarak ligde 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu zafer sonrasında takımın özgüveni iyice arttı.

Sadece 5 puan...

Lig sıralamasında üst sırasında bulunan Başakşehir ve Adana Demirspor’un puan kaybe yaşadığı haftayı 3 puanla tamamlayan Kara Kartal, puanını 44’e yükseltti. Lider Trabzonspor ’un 22, ikinci Konyaspor’un da maç eksiğiyle 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş , Başakşehir’in 2, Adana Demir’in de 1 puan arkasına yerleşti. Kara Kartal, bitime 11 hafta kala maksimumu zorlayıp sezonu ikincilik koltuğunda kapatmayı amaçlıyor.

Sırada Başakşehir var

Beşiktaş, Sivasspor zaferiyle zorlu fikstüre zaferle giriş yaptı. Kara Kartal, ligdeki sıradaki maçına Başakşehir karşısında çıkacak. Önder Karaveli’nin öğrencileri, ardından Galatasaray deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, derbi sonrasında Hatayspor ve Trabzonspor müsabakalarında boy gösterecek.



