Siyah-Beyazlılar, sağ bek ve sol kanat bölgelerini güçlendirmek için transfer görüşmelerini sürdürürken kulübe takımdaki oyuncular için teklif yağmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli sol beki Adriano Correia için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, resmen devreye girmesinin ardından Beşiktaş’ın bir diğer önemli ismi Jeremain Lens’e de talip çıktı...

Adriano konusunda teknik direktör Şenol Güneş’ten, “Ayrılabilir” raporunu almasının ardından Brezilyalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibiyle pazarlıklara başlayan Kara Kartal’ın Hollandalı yıldızına İngiltere Premier Lig’den 2 kulübün talip olduğu bildirildi.

Yönetim, çıtayı yüksek tuttu

Kara Kartal’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için menacerler aracılığıyla gelen 2 teklif sonrasında Beşiktaş Yönetimi’nin konuyu teknik direktör Güneş’le görüşüp sonrasında tecrübeli isme değer biçeceği kaydedildi.

Beşiktaş’a Ada ekibi Sunderland’ten ilk etapta kiralık olarak gelen Lens’in satın alma opsiyonu, geçen sezon kullanılmış ve Kırmızı-Beyazlılar’a 4 milyon Euro’luk ödeme yapılmıştı. Siyah-Beyazlılar’ın, tecrübeli futbolcu için kapıyı 7 milyon Euro’dan (43.6 milyon TL) açacağı kulislerde konuşuluyor.

Orhan Yıldırım