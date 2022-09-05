Siyah-Beyazlı formayla sezona fırtına gibi bir giriş yapan; Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Kevin N’Koudou üçlüsü, dün akşam da sahnedeydi. Spor Toto Süper Lig ’de Kara Kartal’ın Ankaragücü’nü deplasmanda 3-2’lik skorla geçtiği mücadeleye Beşiktaş ’ın yine ön üçlüsü olarak başlayan yıldızlar, şov yaparak takımlarına 3 puanı getirmeyi başardılar. Beşiktaş’a sezon başında Standart Liege’den transfer edilen Jackson Muleka, dün akşam da golünü atmayı başardı. Yıldız hücumcu, karşılaşmanın 30. dakikasında kaydettiği golle takımı adına perdeyi açan isim oldu. Muleka, bu sayıyla Kara Kartal’daki gol sayısını 4 maçta 4 gole çıkardı.

5 maçta 6 gole katkı...

Kara Kartal’ın yıldız santrforu Wout Weghorst da dün sahnedeydi. Hollandalı yıldız, karşılaşma boyunca Ankaragücü savunmasını yıpratırken bu mücadeleyi de boş geçmedi. Başarılı oyuncu, 35. dakikada Dele Alli’nin attığı golün asistini yaparak yine alkış topladı. Weghorst, bu performansıyla Siyah-Beyazlı formayla 5 maçta 2 gol ve 4 asiste ulaşmayı başardı. Beşiktaş’ın bir diğer yıldızı Kevin N’Koudou da şovuna devam etti. Bu sezon takımın en ön plana çıkan isimlerinden biri olan Fransız kanat oyuncusu, Beşiktaş’a galibiyeti getiren penaltı golünü attı. Tecrübeli futbolcu, 5 maçta 3 gole ulaştı.