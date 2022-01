Beşiktaş’ın yıldızı Montero: Kalan 15 maçta savaşacağız

Beşiktaş ’ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Siyah-Beyazlı takımın Belek’teki kampında FANATİK’e çok özel bir röportaj verdi. Kariyerinin ilk golünü Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund maçında atan Montero, yaşadığı duyguları bizlerle paylaştı. Siyah-Beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden 23 yaşındaki oyuncu hayalinin İspanya Milli Takımı olduğunu söyledi. İlk olarak kampla ilgili konuşan Montero, “Kamp gerçekten iyi gidiyor. Takım olarak burada olduğumuz için mutluyuz. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir duygu. Ailem İspanya’da şu an tabii ki özlüyorum onları ama işimiz bazen daha öncelikli olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

‘En yukarıda...’

Ligdeki yarışla ilgili olarak konuşan Montero, “Artık maç maç bakacağız. Kalan 15 maça en yüksek konsantrasyonla çıkarak savaşarak kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş ne olursa olsun zirveyi hedefleyen bir takım. Bu sene şu haftadan itibaren bir hedef söyleyemem. Fakat çıktığımız her maçta yüzde yüzümüzü verip kazanmak istiyoruz. Bir hedef söyleyemem ama en yukarıda ligi tamamlamak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

‘İlk golüme sevinemedim’

“Kariyerimdeki ilk golümü Şampiyonlar Ligi’nde attım. Elbette muhteşem bir duygu. Ancak yenildiğimiz için çok fazla gole sevinemedim. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi’nde her detay, her ufak nokta çok önemli ve maç sonucunda belirleyici olabiliyor. Böyle üst seviye maçlarda küçük detaylar çok etkili olabiliyor. Geçen yılın kadrosu ve bu senenin kadrosuyla ilgili net bir kıyaslama yapamam. Bu sene de geçen sene de iyi kadromuz vardı. Kadro ne olursa olsun biz takım olarak Şampiyonlar Ligi’nde ufak hatalar yaptık. O seviyedeki takımlar böyle küçük hataları affetmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde başarısızlığın sebebini küçük hatalar olarak gösterebilirim.”

‘Hayalim İspanya Milli Takımı’

“La Liga, La Liga 2 ve Süper Lig’de oynadım ama tam bir kıyaslama yapamam. Her ligin kendine göre spesifik zorlukları var. La Liga’ya bakarsak teknik ve taktik anlamda farklı bir seviye. La Liga 2 kendine has özelliklere sahip bir lig. Süper Lig çok fiziksel güç isteyen, maçların yoğun geçtiği, konsantrasyonunuzu kaybettiğiniz zaman mağlup olduğunuz zaman sürekli dikkatli olmanız gereken bir lig. Hepsinin kendine göre zorlukları olduğunu söyleyebilirim. Deportivo’da yaşadığım küme düşme olayı gerçekten zordu. Futbol her sonuca açık bir oyun, başarı da başarısızlık da normal karşılanmalı. Bunu küçük yaşlarda bize öğretiyorlar. Futbol hatalardan ders çıkartılması gereken bir oyun. Benim içinde öyle oldu. O sezon benim için zordu ama kendimi toparladım ve ilginç bir şekilde bir yıl sonra inanılmaz, tahmin edemeyeceğim mucizevi sevinçler yaşadım.”

‘Benim idolüm Godin’

“Milli Takım, her oyuncunun hayali ve hedefidir. İspanya Milli Takımı’nda oynamak benim için gerçekleştirmek istediğim bir hayal. Seviyemi her zaman yükselterek İspanya Milli Takımı’nda oynamak istiyorum. İdolüm Godin. Her zaman bunu söylüyorum. Godin benim için ayrı bir yere sahip. Atletico Madrid’in efsane oyuncusu. Benim idolümdü ve daha sonra onunla oynama şansı buldum. Bu inanılmaz bir duyguydu. İdolümle aynı takımda oynamak benim için harikaydı. Ondan çok şey öğrendim.”

‘Çılgınlık hissi yaşadık’

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan bir Beşiktaş vardı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk neler hissettirdi?

“Harika bir duygu. Beşiktaş’a gelmeden önce başarıların takımı olduğunu biliyordum. Geldikten sonra 3 kupa kazandım. Tarif edilemez inanılmaz bir duygu. Göztepe maçında inanılmaz bir gerginlik vardı. Ben dahil bütün arkadaşlarımda bu gerginliğin olduğunu hissedebiliyordum. Gol atmamız gerekiyordu. Galatasaray maçının skorunu takip ediyorduk. Ghezzal’ın kullandığı penaltıda topun başına geldiğinde oradaki hissi çılgınlık olarak tarif edebilirim. Özellikle gol olduktan sonra.”

‘Sergen hoca çok iyi insan’

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın’la çifte kupa kazandınız. Kiralık bir oyuncuydun ve hoca senin transferin için ısrarcı davrandı. Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası ne hissettin?

“Sergen hocaya gerçekten çok müteşekkirim. Kazandığımız kupalarda büyük öneme sahip. Dediğiniz gibi Sergen Hoca’nın kazanılan kupalarda büyük katkısı var. Bana da ciddi anlamda çok desteği ve yardımı oldu. Ama biliyorsunuz futbolda oyuncuların ve teknik direktörlerin bir yerlere gidip gelmesi normal. Futbolun doğasında olan bir şey. Ayrılmadan önce Sergen hocaya kişisel olarak da çok teşekkür ettim. İleride de çok iyi işler yapacağını biliyorum. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik direktör.”

‘Karaveli kararı olumlu oldu’

Sergen Yalçın’ın ardından yeni teknik direktör arayışı vardı ama Beşiktaş yola Önder Karaveli hocayla devam etme kararı aldı. Önder hocayla başlayan bu süreci nasıl değerlendiriyorsun?

“Tabii ki bu değişiklik olumlu oldu bir anlamda. Önder hocayla iyi bir sürece girdik, iyi başladık, galibiyetler almaya başladık. Takım özgüven kazandı. Kalitesini ortaya çıkarmaya başladı. Bu özgüvenle ve bu havayla iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz.”

‘Serdar çok kaliteli’ ‘

Beşiktaş son dönemde altyapıdan çıkardığı oyuncularla diğer kulüplere örnek oluyor. Forma şansı bulan isimlerden birisi de Serdar Saatçı. Aynı mevkiide oynuyorsunuz, onunla ilgili düşüncelerin neler?

“Ciddi anlamda çok kaliteli bir oyuncu Serdar. Kalitesi olmasa zaten Beşiktaş gibi bir takımda oynayamazdı. Kalitesinin üstüne de çok iyi bir karakteri var. Karakteri, kalitesini özgüvenle taçlandırdığı zaman Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncuya dönüşecek. Hepimiz gençtik, hepimiz özgüven kazanmak zorundaydık. Serdar da kalitesine bunları eklerse harika bir oyuncu olacak.”

‘En zoru Aboubakar’dı’

Süper Lig’de en çok zorlandığın golcü kim?

“Süper Lig’de beni o kadar zorlayan bir forvet olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizim idmanlarımızda Aboubakar’ı tutmak, zapt etmek ona karşı defans yapmak ciddi anlamda çok zordu. Aboubakar gerçekten inanılmaz iyi bir forvetti. O yüzden onu idmanlarda tutmakta, kontrol altına almakta bir savunma oyuncusu olarak zorlanıyordum.”

‘Beşiktaş taraftarı paha biçilemez'

Beşiktaş taraftarının önünde sahaya çıkmak nasıl bir duygu?

“Tek kelimeyle inanılmaz ve harika bir taraftarımız var. Bize sahada verdikleri destek ve coşku cidden paha biçilemez, tarif edilemez bir duygu. Buraya geldikten sonra bana verdikleri destek için de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir taraftar grubu ben görmedim. İnanılmaz bir taraftar grubumuz var. Onlara verdikleri destekten dolayı ne kadar teşekkür etsek az kalır.”

‘Tavuk dürümü çok seviyorum’

Türk yemeklerine alışabildin mi, en sevdiğin Türk yemeği hangisi?

“Türk yemeklerini çok seviyorum. Gerçekten muhteşem bir yemek kültürünüz var. Tavuk dürümü çok seviyorum, sütlaç ve baklava favorilerim diyebilirim.”

Yakup Çınar / Fanatik Özel