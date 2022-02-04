Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde forma giyen ve 1 gol atıp 1 de asist yapan 26 yaşındaki oyuncuya Fulham'ın talip olduğu bildirildi. İngiltere'de Premier Lig'in altı olan Championship'te lider olan Fulham'ın Ada’da transfer dönemi geride kaldığı için bu transferi sezon sonunda gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

N'Koudou'da beklenen olmadı

Beşiktaş yabancı kontenjanında yer açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın son olarak N'Koudou ile de masaya oturduğu bildirildi. Ara transfer döneminde bu oyuncuyla görüşen yöneticilerin gitmek isterse veya kendisine talip varsa kolaylık göstereceklerini bildirdiler. Ancak26 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'dan olumlu bir dönüş olmadı.