Spor Toto Süper Lig ’de 5. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş , dün akşam konuk olduğu Ankaragücü’nü 3- 2’lik skorla devirdi. Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Dele Alli, Kara Kartal’da ikinci karşılaşmasına çıktı. Deplasmanda oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan İngiliz futbolcu, takımının etkili hücum organizasyonlarında ön planda olmayı başardı.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş’taki ilk golünü, Ankaragücü kalesine attı. Mücadelenin 36. dakikasında serbest vuruşta Masuaku’nun yaptığı ortayı Wout Weghorst kafayla Dele Alli’nin önüne indirdi. Başarılı oyuncu, kale ağzından topu ağlara gönderdi. Rakip fileleri sarsmasının ardından büyük sevinç yaşayan Dele Alli, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.

339 gün sonra golle tanıştı

Beşiktaş’a gelmeden önceki son golünü 30 Eylül 2021 tarihinde Tottenham’ın UEFA Konferans Ligi’nde NS Mura takımıyla oynadığı maçta atan Dele Alli, 339 gün sonra gol sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede etkili bir görüntü sergiledi ancak ikinci yarıda temposunu biraz kaybedince devreye teknik direktör Valerien Ismael girdi. Fransız hoca, Alli’yi 66’da oyundan alıp yerine Josef de Souza’yı sahaya sürdü.