Beşiktaş’ın devre arasında kiraladığı Cenk Tosun, ligde 4 maç sonra kadroda yer alabildi. Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanan ve Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Cenk, sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisine yedek olarak başladı.

Siyah-beyazlı takımdan 2017’de Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ikinci döneminde 3 yıl 2 ay sonra Vodafone Park’ta bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş’a transferinin ardından kupada İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyen Cenk Tosun, ayrıca Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynana dış sahadaki karşılaşmada süre almıştı. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle Vodafone Park’ta Yukatel Denizlispor ve Gaziantep ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Ajdin Hasic, Necip Uysal ile Bernard Mensah yedek soyundu.

Beşiktaş’ta sakatlığı henüz geçmeyen Gökhan Töre, derbi maçta takımını yalnız bıraktı.