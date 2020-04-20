Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng, 433'ün instagram canlı yayınına katıldı. 33 yaşındaki tecrübeli yıldız corona virüs günlerinde yaşadıklarından bahsederken bir yandan da en sevdiği Türkçe kelimenin ne olduğunu söyledi.

İşte Boateng'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Biz İstanbul'da hala otelde kalıyoruz. Karantina döneminde de otelde kalmak zor oluyor. Özellikle oğlum için zor oldu. Bu nedenle Milano'ya gelip evimizde kalmak istedik.

Her gün konsolda oyun oynuyoruz. NBA'in uzmanı olduk, özellikle oğlum. Futbol da arada oynuyoruz..

Ben Berlin'de gençkken yaşarken çok Türk arkadaşım vardı. Şimdi de temel kelimeleri öğrendim ama en çok sevdiğim kelime; Kara Kartal.

Aslında ilk maçıma sakat olduğum için çıkamadım ama sonra ikinci maçta hemen golümü attım. İşler iyi gidiyordu, sezon şimdi ara verdi.