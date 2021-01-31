Beşiktaş sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti ve 9 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Son 9 haftada 28 puan alan Beşiktaş uzun zaman sonra kaybederken son yenilgisini aldığı maçta yine Bakasetas forma giymişti. Sözü geçen maçta Alanyaspor adına iki gol atan Bakasetas, önceki gün Trabzonspor'a transfer olmuştu

Beşiktaş evinde de 8 maç aradan sonra kaybetti. Galibiyet serisini yitiren Sergen Yalçın'ın ekibi ezeli rakiplerine karşı da bu sezon ilk kez kaybetti