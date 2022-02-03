FANATİK yazarları Beşiktaş 'ın Gedson Fernandes transferini değerlendirdi.

İşte Cem Dizdar, Mehmet Demirkol ve Erman Özgür'ün yorumları...

Güneş’in hamlesi! (Mehmet Demirkol)

Bunun bir inat ya da çalım transferi olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü hem performans gelişimi açısından riskli, hem de yüksek maliyetli. Ligde sadece 47 dakika süre almış genç ama düşüşte bir oyuncu için fazla kumar. 100 milyon TL’nin üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında Gedson transferi ancak bir üst aklın onayı ya da isteği ile gerçekleşmiş olabilir. Böyle olunca da aklıma gelen tek isim Şenol Güneş. Ben, Güneş’in önümüzdeki yıl takımın başına geçme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla, yaşlanan Beşiktaş merkez orta saha yabancı havuzunu da göz önüne aldığımızda böyle bir tercih yapılmış olmalı.

Yer yerinden oynadı! (Cem Dizdar)

Bu sezon kendi liginde yalnızca 3 maç ve sadece 47 dakika oynatılmış bir oyuncu için Türkiye’de yer yerinden oynuyor! ‘’Geliştirir iki katına satarız’’ diyenler, ‘’Elimizden kaçırdık’’ diye dizlerini dövenler... Benfica’nın Gedson Fernandes’i geliştirip yüksek bonservislere satabilme ihtimali düşünülmüyor da bu işin altından Beşiktaş’ın kalkacağı yorumları yapılıyor. Sahi Fernandes bölgesine aday olan Emirhan İlkhan nerede oynayıp gelişecek ve katma değerle Beşiktaş’a bonservis kazandıracak? Esasen kimin yüzü gülmüştür bu transferden? Onlardan biri, bir zamanlar ‘’Benim Beşiktaş’ta param kalmaz’’ diyen menajer ve onun küresel ilişkileri olabilir mi? İstanbul’un yolunu bulamayıp ayağına özel uçak gönderilen Gedson Fernandes, Beşiktaş’a hayırlı olsun...

İyi ama pahalı hamle (Erman Özgür)

Beşiktaş için sezon sonu Pjanic’in olmayışının yanı sıra Atiba’nın yerini doldurabilecek potansiyelde bir oyuncu aranıyorsa, evet Gedson Fernandes iyi bir hamle. Ama daha iyi hamle bu oyuncunun sezonun kalanını oynayabileceği bir takımda oynayarak, maç temposu kazanmış şekilde Beşiktaş’a dönmesi olacaktır. Diğer taraftan uzun süredir Galatasaray haricinde istikrarlı oynadığı bir sezon bulunmayan Gedson için bonservisinin yarısına verilen miktarın, taksitle bile olsa en kaba tabir ile biraz tuzlu olduğunu düşünüyorum.