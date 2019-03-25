Gelecek sezon için harıl harıl genç futbolcu arayan Beşiktaş’ta yeni hedef, PTT 1. Lig lideri Denizlispor’un orta saha ve sağ kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk...

2012-13 sezonunda Beşiktaş alt yapısında oynayan ancak sonra Denizlispor’a transfer olan 1994 doğumlu oyuncu bu sezon yeşil siyahlılarda 12 maçta forma giydi, bir gol attı.

Futbola Aydın Pamukspor’da başlayan Himmet, 2013-14 sezonu başında Denizlispor’da profesyonel oldu. Himmet, Kırıkhan ve Gazişehir’de de forma giydi.

Kaynak: Hürriyet