Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı: Muhammed Himmet Ertürk!

Beşiktaş, Denizlispor'un 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü takibe aldı.

25 Mart 2019, Pazartesi 11:21
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Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı: Muhammed Himmet Ertürk!

Gelecek sezon için harıl harıl genç futbolcu arayan Beşiktaş’ta yeni hedef, PTT 1. Lig lideri Denizlispor’un orta saha ve sağ kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk...

2012-13 sezonunda Beşiktaş alt yapısında oynayan ancak sonra Denizlispor’a transfer olan 1994 doğumlu oyuncu bu sezon yeşil siyahlılarda 12 maçta forma giydi, bir gol attı. 

Futbola Aydın Pamukspor’da başlayan Himmet, 2013-14 sezonu başında Denizlispor’da profesyonel oldu. Himmet, Kırıkhan ve Gazişehir’de de forma giydi.

Kaynak: Hürriyet

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