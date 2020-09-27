Siyah-Beyazlı formayla 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, tam 3 yıl sonra Beşiktaş’a geri döndü. 28 yaşındaki Kamerunlu golcü, Portekiz ekibi Porto’dan bedelsiz olarak takıma kazandırıldı. Kulüple 1+1 yıllık anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, dün resmen duyuruldu. Kara Kartal’daki ilk idmanına dün çıkan ve Porto’dan hazır olarak geldiği için Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilen başarılı oyuncunun kritik mücadele öncesinde kafileye katılması, takımda moralleri artırdı. İlk takım çalışmasındaki etkili görüntüsüyle bir eksiğinin bulunmadığı gözlenen tecrübeli futbolcu, bu akşam Beşiktaş’la ikinci dönemindeki ilk maçında gollerini atmak istiyor.

14 numarayı taşıyacak

Kartal’daki ikinci macerasında 14 numaralı formayı giyecek olan Vincent Aboubakar, dün kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Avrupa’daki ilk kupasını Siyah-Beyazlı takımda kazandığını vurgulayan Aboubakar, “Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş’a döndüm” ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolü açıklaması

Aboubakar’ın sağlık kontrolüyle ilgili olarak dün kulüpten bilgilendirme yapıldı. Daha önce sakatlık yaşadığı sol diziyle ilgili olarak bir problem tespit edilemedi. Açıklamada, Kamerunlu futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar’ın, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı belirtildi.