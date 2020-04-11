Kara Kartal'ın geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a kiralık olarak gönderdiği Fatih Aksoy, büyük bir çıkışa imza atmıştı. Sezona damgasına vuran Yiğidolar'ın en fazla dikkat çeken isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki ön libero, gelecek sezonda Kara Kartal'da şimdiden yeni transfer etkisi yaratmaya hazır. Sivas'ta bu dönem 24 maça çıkıp 2 asistlik performans ortaya koyan Fatih'in, yeni sezonda Atiba'yla birlikte ön libero hattında forma giymesi bekleniyor.