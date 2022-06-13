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Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Süper Lig'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Romain Saiss, yarın saat 23.00'te İstanbul'a gelecek.

13 Haziran 2022, Pazartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş 'ın her konuda anlaşmaya vardığı Romain Saiss'in İstanbula'a geliş tarihi belli oldu. Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, yarın 23.00'te İstanbul'a gelecek. Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngiliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

NTV Spor


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