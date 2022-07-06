Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş 'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

Transfere Gedson Fernandes ile başlayan Siyah-Beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı.

Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.





DHA