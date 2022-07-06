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Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

06 Temmuz 2022, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş 'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

Transfere Gedson Fernandes ile başlayan Siyah-Beyazlılar; Faslı stoper Romaın Saiss, milli yıldız Cenk Tosun ve son olarak Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kadrosuna katmıştı.

Muleka Valerien Ismael'in beşinci transferi olacak.

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DHA

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