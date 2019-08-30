Beşiktaş, Arsenal ile anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny’yi İstanbul’a getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika’nın Basel takımından Arsenal’e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.



