Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla dün gece saat 23.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

30 Ağustos 2019, Cuma 23:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Arsenal ile anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny’yi İstanbul’a getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika’nın Basel takımından Arsenal’e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.


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